Test af vatpinde: Umiddelbart ligner de hinanden, men den dyreste viser sig at være pengene værd

Umiddelbart kan det være svært at se forskellene, og til at begynde med troede Politikens to testdommere næsten, at de stod foran seks ens vatpinde. Kun én falder en lille smule udenfor, fordi dens pind har en anden farve. Men det er ikke seks ens vatpinde.

Den ene af de to testdommere, Sine Ginsborg, er makeupartist og har sin egen makeupskole. Hun bruger efter eget udsagn vatpinde hele tiden i sit arbejde.

»Jeg bruger dem typisk som pensler til at blende øjeskygge med, rense mascara op med og til at duppe creme på forskellige steder i ansigtet«, siger hun. For hende er det særligt pinden, der er vigtig.

»Lige meget hvad jeg bruger vatpinde til, så hader jeg dem, der kommer til at bøje«, siger Sine Ginsborg.

Det er Politikens anden testdommer, Line Lie, enig i.