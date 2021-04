Søren Ryge: Farvestrålende blomster lokker foran hvert et supermarked, men lad dig ikke forføre

Påskeugen begyndte ellers så godt. Det er per tradition årets største haveuge, hvor over halvdelen af befolkningen går i gang med alt det hyggelige havearbejde. Rydde op, plante, så.

Og ja, vejret var med os. Der var lune dage med sol og fuglesang. Der var en dag med 18 grader og en nat med 10. Ribeshækken sprang ud.

Men så skiftede det brat. Endnu et af de evindelige lavtryk fra nordvest kom susende over landet og forandrede alting. Temperaturen styrtdykkede, der var is på fuglebadet om morgenen, og i dag, 2. påskedag, kørte jeg til Rønde i en buldrende snestorm, der varede fem minutter. Da jeg kørte hjem, skinnede solen.

Og så er det, at jeg siger til mig selv og alle andre med jord uden for vinduerne: »Tag det roligt«. Lad frøposerne og læggekartoflerne vente. Jorden er jo stadig alt for kold til den slags. Det er en grundregel, at jordens temperatur skal op på 10 grader, for at de fleste frø vil spire, og i værste fald rådner de i ventetiden.