Ekspert efter afsløringer fra Nemlig.coms lager: »Vi har længe frygtet Amazon, men nu viser det sig, at truslen har været her længe«

»38-001«, siger den engelsktalende robot i headsettet. »68«, svarer lagermedarbejderen, da han står foran reol 38 og har fundet hylde 001, hvor stakkevis af æggebakker med skrabeæg står på en europalle. Alle produkter på Nemlig.coms lager har bekræftelseskoder, og 68 er koden for skrabeæggene.

»Tag 1«, siger robotten, og medarbejderen gentager »1« og tager en enkelt æggebakke fra pallen. »Kasse 5«, siger robotten, og medarbejderen halvløber tilbage til sin pakkevogn. Han finder kasse 5 og læser kassens bekræftelseskode, »55«, højt, hvorefter han lægger æggene i den sorte flamingokasse. »38-003« siger robotten, og medarbejderen løber igen tilbage til reol 38 for at hente varer til en anden ordre.

Rundt om ham bevæger de andre lagermedarbejdere i køleafdelingen sig hektisk mellem reoler og deres pakkevogn, mens de messer tal og bekræftelseskoder til deres headset. Medarbejderne i køleafdelingen skal hente og pakke en vare hvert 12. sekund. Deres kollegaer i grøntafdelingen har 9 sekunder.

Sådan ser et glimt af hverdagen som lagermedarbejder på onlinesupermarkedet Nemlig.coms lager i Brøndby ud. Her har en række medarbejdere dokumenteret deres arbejdsdag ved at optage hemmelige videoer og billeder, og de viser et hektisk arbejdsmiljø, hvor lagermedarbejderne skal presse sig selv til det yderste for at leve op til Nemlig.coms effektivitetskrav.