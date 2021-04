Niels Christian og Merete: Den ene af os har behov for at slappe lidt af, når vi har spist, den anden har behov for bevægelse. Findes der løvemaver og gazellemaver hos mennesker? Og findes der undersøgelser, der viser, om det er bedst for fordøjelsen at hvile sig eller at bevæge sig umiddelbart efter et måltid?

Bente Klarlund Pedersen: Mennesker er forskellige, og man kan bestemt ikke udelukke, at nogle af os har løvemaver, mens andre ligner gazeller, der alt andet lige har den sundeste livsstil.

Når man har spist, stiger blodsukkeret, og et højt blodsukker efter et måltid er ikke godt for kroppen, uanset om man har diabetes eller ej. Højt blodsukker efter maden er tæt koblet til udvikling af alvorlige følgesygdomme som blodpropper i hjerte og hjerne og demens. Det er derfor interessant og vigtigt at vide, at fysisk aktivitet effektivt reducerer blodsukkeret efter et måltid.

Selv om der generelt er størst effekt af at gå med høj puls, kan også en slentretur efter måltidet, der blot stimulerer pulsen en smule, kvæle det høje blodsukker. En rolig gåtur efter maden ser ud til at være lige så effektiv som hård træning, men en lang slentretur på 40 minutter er mere effektiv end en kortere tur på 20 minutter.