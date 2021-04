Nemlig.com efter nye afsløringer: »Det er ikke tilladt at løbe i varehuset«

Politiken har forsøgt at få et interview med Nemlig.com siden 17. marts, hvor vi første gang beskrev arbejdsforholdene for de chauffører, der leverer varer til online-supermarkedets kunder. Trods gentagne henvendelser har Nemlig.com ikke ønsket at stille op til et interview i sagen. Vi har forelagt den nye kritik fra virksomhedens egne lagermedarbejdere for Nemlig.com, men heller ikke denne gang har de ikke ønsket at stille op til et interview.

I en skriftlig meddelelse sendt gennem et eksternt kommunikationsbureau skriver Nemlig.com:

»Vi har tegnet overenskomst med 3F for alle, der arbejder i vores varehus dvs. varemodtagelse, pakning af varer osv., og alt omkring arbejdsforhold koordineres løbende med 3F. F.eks. er det ikke tilladt at løbe i varehuset grundet sikkerhed og arbejdsmiljø. Dernæst kan alle naturligvis gå på toilettet, når de ønsker, ligesom der er indlagt tid til pauser jf. overenskomsten. 2020 har været et helt særligt år for os, hvor vi har vokset rigtig meget. Der har derfor i perioder været ekstra travlt, men det var mest i starten af corona-udbruddet tilbage i marts og april, hvor vi ansatte 600 nye kolleger på bare 7 uger. Alle medarbejdere aflønnes jf. 3F’s lageroverenskomst, og i tillæg hertil har vi indført et frivilligt bonussystem, der gør det muligt at tjene mere, end 3F lageroverenskomsten foreskriver«.

»Flertallet af medarbejdere i vores varehus er ansat på fuldtidskontrakter. De medarbejdere, der er på deltidskontrakter, jf. overenskomsten, har som standard 5 arbejdsdage af 3 timer. Medarbejderne får løbende tilbud om at blive, hvis der er mere arbejde, hvilket de helt selv vælger, om de vil eller ej. Ingen er derfor tvunget til at arbejde mere, end de er blevet skemalagt til«.