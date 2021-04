Image-ekspert: »I øjeblikket er det ikke så smart, når der står Nemlig-kasser ved ens havelåge«

Der er ingen tvivl om, at den hårde kritik af arbejdsforholdene hos Nemlig.com er uheldig for dagligvarekoncernen, men virksomheden har også et par esser i ærmet, som kan bruges til at ride stormen af.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra Tobias Smidth-Fibiger, der er Nordisk CEO i branding- og marketingsvirksomheden McCann.

Kritikken af virksomheden har på ny taget fart, efter lagermedarbejdere i Politiken har fortalt, at det kan være svært at nå at gå på toilettet eller få sig en tår vand, hvis man vil undgå en fyreseddel hos Nemlig.com.