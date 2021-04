Minister: Vi vil ikke have Amazon-lignende arbejdsforhold her i landet

Beretningerne om stressende og nedslidende arbejdsmiljø hos dagligvarevirksomheden Nemlig.com giver panderynker på Christiansborg. Ikke mindst Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører for SF, er urolig. Og ikke kun for Nemlig.coms lagermedarbejdere, der oplever ikke at have tid til at gå på toilettet eller få sig en tår vand, hvis de skal holde akkorden og undgå en fyreseddel:

»Det her er tegn på en brutalisering af arbejdsforhold for almindelige mennesker på det danske arbejdsmarked. Lige nu foregår det på nogle udsatte dele af arbejdsmarkedet, men på et tidspunkt slår det igennem på resten af arbejdsmarkedet – i løndannelsen, i arbejdsforholdene, i normerne for, hvad man skal finde sig i som arbejdstager«, siger han.