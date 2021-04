Læser: Se, hvad min beskæringsforrykte nabo har gjort, Søren Ryge

Berit Sander: Jeg fik næsten et hjerteslag, da jeg i forgårs så den vedhæftede beskæring. Lige uden for døren. Gjort af en ivrig medborger i den fælles gård.

Skal jeg lære at leve godt med det? Selv om det skærer i mit hjerte, hver gang jeg ser det, og det gør jeg jo hele tiden, lige uden for døren. Fordi der er – godt nok for mig ganske uforståelige, men – »trævækstmæssige« gode grunde til halvering af grundstammen på sådan et paradisæbletræ. Det blev plantet sidste forår, allerede i stand til at blomstre. Altså var det!