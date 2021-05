Spørg Bente Klarlund: Kan cykelture tælle med som en del af mine 10.000 skridt?

Kurt Hollesen: Jeg er en ivrig fodgænger. (Så er man da noget, som Gnags sang om disse stolte mennesker!). Mit daglige mål er at nå de 10.000 skridt, men jeg cykler også en del, og de ture bliver jo ikke talt med, men kan jeg regne med, at en cykeltur på f.eks. 3 km svarer til 3.000 skridt? Eller skal det udmåles på en anden måde, da man jo både sidder ned og kører i friløb på noget af turen?

Bente Klarlund Pedersen: Ideen med de 10.000 skridt opstod i Japan, og den forskning, der viser, at 10.000 skridt om dagen er spot on, når det gælder forebyggelse af tidlig død, er udført på amerikanske forsøgspersoner.

Hverken Japan eller USA er klassiske cykellande, og det forklarer måske, hvorfor der ikke er udført forsøg, der kan fortælle, hvor meget man skal cykle for at erstatte skridt. Ud fra en sundhedsbetragtning er det den tid, i hvilken du anstrenger dig, der er væsentlig for dit kredsløb og stofskifte, uanset hvilken form for motion du dyrker.