Så er det nu: Sådan gør du haven forårsklar på den nemme måde

Forspir nogle frø, fyld krukkerne med noget flot, lug i køkkenhaven, så radiser, og riv plænen igennem for vissent græs. Lige nu er det helt rigtige tidspunkt til at lægge an til et nyt frodigt, spiseligt og blomstrende haveår.