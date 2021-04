Danske storbyer vil lokke bilejere til at droppe privatbilen og bruge delebiler

Enhver, der har prøvet at parkere sin bil i København, Aarhus eller på Frederiksberg ved det: De andres biler fylder alt for meget i byen.

Nu arbejder storbyerne på at få flere af deres borgere til at fravælge at have egen bil og i stedet bruge de voksende delebilsmuligheder, når de skal ud at køre.

I København skal det være nemmere at være delebilist, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

»Vi får flere bilejere i byen, stik imod vores plan om at mindske luftforurening, trængsel, CO 2 -udledning, trafikstøj og ulykker. Derfor skal vi have indrettet byen, så det er trygt for folk at droppe egen bil, og her er delebilerne en vigtig brik«, siger Ninna Hedeager Olsen.

Frederiksberg har som forsøg omdannet knap 30 p-pladser til delebils- og elbilspladser for at se, om borgerne i et bestemt kvarter vil tage delebilerne til sig, og oprettet to holdepladser til folk, der gerne vil køre sammen.