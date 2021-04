Nu indfører danskernes favoritbutik salg af genbrugstøj

Med hurtige forsendelser, lempelige returregler og stort udvalg har Zalando i årevis toppet listen over de butikker på nettet, som danskerne handler mest med.

Nu åbner netgiganten for, at kunderne kan sende deres brugte tøj tilbage til Zalando for at blive solgt igen. Og købe kvalitetskontrolleret genbrugstøj med den samme ret til at fortryde købet, som hvis man køber en ny vare.

Pre-owned, kalder Zalando firmaets nye satsning, som har været rullet ud i Tyskland og en række andre lande. Fra i dag udvides den til Danmark, Italien, Sverige, Finland, Tjekkiet, Irland og Østrig. Ideen er at forlænge modetøjs levetid, og har været så stor en succes, at antallet af genbrugsvarer er udvidet fra 20.000 til 75.000 på et halvt år, siger Vice President Recommerce Torben Hansen i en pressemeddelelse.