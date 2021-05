Mulig opklaring i mysteriet om lorten på plænen: Vi tror, vi ved, hvem synderen er

Claus Rudbeck: Dette er ’enden’ på den mystiske dyrelort, som jeg skrev til dig om. Ganske rigtigt brugte jeg megen tid på nettet og diverse bøger samt en del snak ’over hækken’ for dog at finde en forklaring, for det var ikke en aprilsnar. Men efter at have skrevet til dig slog vi det hen som noget, der bare sker.

Fire dage efter lå der på nøjagtig samme plet i haven en lang og lidt tykkere lort. Af mangel på information fra sidste efterladenskab lod vi den tørre lidt, hvorefter vi, efter gode råd fra andre lortekendere, skar den op.

Der var ingen synlige insektrester, men en del græs, der ligesom afsluttede den i større dele. Det mest karakteristiske var den af græs flettede endespids. Endvidere fandt vi belastende ’fodaftryk’ på havelågen (billede medfølger).