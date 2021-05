Det virker usandsynligt, men efter at jeg har lagt kosten om, er min birkepollenallergi ikke nær så slem

MU: Efter flere runde jubilæer som voldsom birkepollenallergiker har jeg efterhånden vænnet mig til diverse piller, næsespray og øjendråber for at klare mig igennem forårsmånederne. I år har jeg dog næsten ingen symptomer haft og klaret mig med minimal medicin.

Den eneste forskel sammenlignet med de øvrige år er, at jeg har lagt min kost om og fjernet alle hurtige kulhydrater og samtidig skruet godt op for kål og andre grove grøntsager. På trods af de tydelige resultater må jeg indrømme, at jeg er temmelig skeptisk. Er der forskningsmæssigt belæg for, at det er muligt at spise sig fra sin pollenallergi?