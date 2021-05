Laboranterne leder efter en god åre

Niels: Jeg har været bloddonor i mange år, men ved næsten hver eneste tapning er det et problem for laboranterne at finde en ’god’ åre i mit albueled. De taler om, at åren ’ruller’. Samtidig har jeg på mine underarme et antal store tykke årer, der tydeligvis ligger lige under huden.

Hvorfor stikker man i albueleddet og ikke i en af de andre, mere tydelige årer? Og kan både vene- og arterie-blod bruges som donorblod?

Bente Klarlund Pedersen: Skal man have tappet blod som donor eller have taget blodprøver, bruger man som hovedregel en vene i albuebøjningen. Denne vene er større og ligger dybere end venerne på underarmen. Der er derfor et bedre flow, og blodet løber hurtigere, når man stikker i albuen.

Selv om venerne på underarmen kan se tykke ud, så er de mindre og klapper nemmere sammen. Det er derfor meget svært at tappe en hel portion blod fra en af disse perifere vener.

Man kunne i princippet anvende arterieblod som donorblod og til de fleste analyser, men arterieblodet pulserer med hvert hjerteslag, og der er derfor langt større risiko for en alvorlig blødning, når man stikker i en arterie end en vene. Det er derfor som udgangspunkt kun læger, der udfører denne procedure.