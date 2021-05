Kan faste beskytte mod kræft?

Jens Frede Larsen: Jeg er 67 år, har stillesiddende arbejde, men lægger al den bevægelse ind i hverdagen, jeg kan, cykler som transport, vinterbader og faster intermitterende stort set alle hverdage, og har nu min idealvægt.

Jeg har (haft) hudkræft og er vellykket opereret for prostatacancer. Nu er jeg blevet opmærksom på et fænomen, som den japanske forsker Yoshinori Ohsumi fik nobelprisen i 2016 for at beskrive nærmere: autophagy (da: autofagi), som er kroppens måde at rense ud i beskadigede celler på.

Jeg har et par gange fastet 48 timer. Jeg er klar over, at det og motion er et godt middel til at sætte gang i autofagi-processen.

Mener du, at der er videnskabelig evidens for at anbefale faste som middel til at øge denne proces – og at det er en måde at forebygge kræft på? Og gerne: sker det især efter 24 timers faste, eller skal der gå op til 36 timer?

Bente Klarlund Pedersen: Autofagi betyder ’at spise sig selv’ og er en proces, hvormed kroppens celler får ryddet op og gjort rent. Ved hjælp af autofagi skaffer cellen sig af med ødelagte eller overflødige proteiner og strukturer inde i cellen. Ophobning af affald inde i cellerne fører til uorden og giver grobund for dårlig funktion og sygdom. Man kan sige, at autofagi fungerer som cellens renovationsarbejde.