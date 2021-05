Skobranchen ærgrer sig: Hvorfor er sko glemt, når danskerne sorterer affald?

Returner dine gamle børnesko til os. Det er ligegyldigt, hvor slidte de er!«.

Sådan lyder det fra det lille firma Pyk Cph, der fremstiller sko til alt fra babyer til tweens, for det er på tide, at skobranchen kommer i gang med at genbruge og genanvende skoene og de materialer, de er skabt af, mener adm. direktør Ulrik Schultz.

»Vi tager imod alle børnesko, det er et eksperiment, vi starter nu. Nogle vil blive givet videre til genbrug, andre skiller vi ad og genanvender sålerne«, siger Ulrik Schultz.

Sko fra Pyk Cph er syet med såler af rågummi, og derfor er det muligt at adskille sålerne fra skoen, skabe nyt granulat og fremstille nye såler af det. Desuden kan skoene bestilles custom made, så firmaet ikke overproducerer, men kun specialfremstiller de sko, der er bestilt.

»Indtil videre er det mest inden for tøj, at der skabes cirkelprogrammer, så tøjet genbruges og genanvendes. Men det er enormt ærgerligt, at der ikke opbygges en infrastruktur, så vi også på skoområdet kan komme i gang med at tage stilling til, hvad der skal ske med sko, når de er slidt«, siger Ulrik Schultz.