Syge og gamle er rasende på ejeren af Nemlig.com: »Jeg kan ikke forstå, at de kan få sig selv til at skumme fløden på den måde over for udsatte borgere«

Hver torsdag triller en hvid varevogn op til kantstenen foran 87-årige Hanne Hansens lejlighed i det indre København. Det har den gjort, siden Hanne Hansen for et par år siden fik en hofteoperation og efterfølgende fik behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Men i de seneste uger har Hanne Hansen holdt et ekstra øje med varevognen og chaufføren.

Hun får sine indkøbsvarer fra Intervare, som er et kommunalt indkøbstilbud, men som nok mest er kendt for at eje onlinesupermarkedet Nemlig.com. Og det har sat en del tanker i gang hos Hanne Hansen, der har fulgt ivrigt med i Nemlig.com-sagen.

»Jeg har jo læst det, der er blevet skrevet, og jeg har lagt mærke til, at arbejdsforholdene minder meget om dem, jeg ser hos chaufføren, der kommer med mine varer. Det er altid den samme mand, som har utrolig travlt. Han slipper ikke engang elevatordøren, når han kommer op med varerne, fordi han skal skynde sig sådan at komme ned igen«, siger Hanne Hansen.

Hun er foruroliget over de arbejdsforhold, der er blevet beskrevet, men hun blev glad, da hun læste, at Københavns Kommune – og flere af de øvrige mere end 40 kommuner, der bruger Intervare – er i gang med at undersøge forholdene på Intervares lager og hos de selvstændige vognmænd, der leverer borgernes varer.

»Mine børn vil ikke bruge Nemlig.com mere, og de har også sagt til mig, at de nok skal købe ind for mig, hvis jeg dropper Intervare. Og med de forhold, der er blevet beskrevet, har jeg da også overvejet at skifte dem ud. Men jeg synes, at det er en god service, og det er en meget flink dame, der ringer til mig hver tirsdag og tager imod min bestilling«, siger Hanne Hansen med henvisning til, at hun bestiller sine dagligvarer over telefonen på et fast tidspunkt, hvorefter varerne ankommer to dage senere.