»Forbrugerne har udsigt til at være ringere stillet end i mange af vores nabolande. Det synes vi ikke, er rimeligt«

Når bilen, fladskærmen eller tørretumbleren bryder sammen efter to år og tre måneder, tilsyneladende uden grund, så skal det fortsat være forbrugerens eget problem.

Og det er et kæmpe problem både for den grønne omstilling og for forbrugerne.

Det mener syv organisationer, efter at S-regeringen har fremlagt et lovforslag til en revideret købelov med de samme gamle frister, som har virket til i dag.

FDM, Concito, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Affaldsforening, Ingeniørforeningen, Rådet for Grøn Omstilling og Forbrugerrådet Tænk havde ellers arbejdet for en reklamationsret på op til seks år for store dyre forbrugsgoder.

»En længere reklamationsret ville skabe et incitament til at designe og producere produkter, der holder længere og kan repareres. Det har kloden brug for. Så det er et stort og vigtigt skridt for den grønne omstilling, regeringen misser ved at holde fast på to års ret til at klage over fejl og mangler ved en vare«, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.