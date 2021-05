Kendte tøjgiganter anmeldt for snyde miljøbevidste forbrugere

Over 25.000 varer i danskernes mest populære netbutik, Zalando, er placeret i kategorien bæredygtighed.

Men klikker du ind på den enkelte vare, kan det fine grønne mærke dække over mindre forbedringer, for eksempel at tøjet indeholder 50 procent genanvendt polyester, eller at der er brugt mindre vand til at fremstille stoffet.

Det betyder, at forbrugerne i stor stil bliver snydt til at tro, at de roligt kan købe tøjet, selv om tøj er en af verdens helt store klimasyndere, mener Forbrugerrådet Tænks formand, Anja Philip.

»Det sker mere og mere, at virksomheder påstår, at deres varer er bæredygtige, økologiske og miljøvenlige over en bred kam, uden at det er dokumenteret. Det ødelægger forbrugernes tillid til, at de kan gå efter varer, der belaster kloden mindre. Derfor anmelder vi nu fem onlinetøjbutikker til Forbrugerombudsmanden for at greenwashe«, siger Anja Philip.

Rådets jurister har gennemgået netbutikkerne Zalando, Boozt, Stylepit, Miinto og The Founded. De fem populære butikker overdriver ifølge Forbrugerrådet Tænk deres ’grønne’ markedsføring så meget, at det kan være i strid med markedsføringsloven.