Lucy, min lille smittebombe

»Faba, du er den bedste faba i hele verden til det, du gør,og du har fortjent tusind pokaler!«, siger Lucy, seks år, der har kastet armene rundt om min hals og benene rundt om mit liv og knuser mig så hårdt, at mit luftrør bliver blokeret.

»Og du er min bedste, bedste Lucy, det bedste Lucy-væsen der finder på hele planeten«, siger jeg åndeløst. Jeg holder hende stramt, så jeg kan mærke hendes lille krop mod min. Og så hun ikke kan ånde mig i ansigtet. Min lille virusbombe, tænker jeg, mens jeg holder vejret.

Jeg har et ambivalent forhold til min lille datter i disse dage. For Lucy er selvfølgelig sendt hjem som nærkontakt igen, efter en skolepædagog mandag blev fanget i en kviktest. Ligesom hun var i marts. Og ligesom hendes søster var det i sidste uge, da en enkelt pige blev konstateret smittet i slutningen af skoledagen. I alt blev syv smittede i det lille udbrud af B117 – et af de mange, der lige nu konstant holder Christianshavns Skole semilukket og har gjort os håndsky over for at åbne sms-beskeder fra ukendte afsendere, især dem, der starter med ordene ’Kære forældre’.

Jeg, den 50-årige far med astma, vil virkelig ikke have det. Især ikke, efter at et familiemedlem blev indlagt for en måned siden og måtte have ilt, og jeg er så tæt på vaccinemålstregen.