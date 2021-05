Velkommen til vaccinefesten

De første kram kom allerede ude på vejen.

Selv om hverken vi midaldrende børn eller de unge voksne børnebørn er vaccineret endnu, skete det helt af sig selv, at vi hilste på en måde, som vi ellers gennem lang tid har forsøgt at vænne os af med. Helt uden forbehold.

I et hulens langt coronaår har vi ikke set hinanden i samlet flok, men kun lidt begrænset på kryds og tværs. Fødselsdage er blevet aflyst, studenterfejringer blev ikke til noget, juleaften blev fejret med nogle sange i fakkellys omkring et bål i haven, før familiens ældste måtte køre hjem til deres egen julemiddag.

Nu skulle vi være sammen, 18 mennesker ved et langt frokostbord med tunsalat, sildesalat og tærter for at fejre, at begge forældre på snart 80 år var færdigvaccinerede.

I lang tid har jeg tænkt over, om verden nogensinde blev den samme igen. Myndighedernes snak om ansvarlig afstand har været så langt fremme i bevidstheden, at jeg nærmest fysisk har haft lyst til at advare skuespillerne, når de i film står ansigt til ansigt i tætpakkede rum. Måske kysser de ligefrem eller danser. Pas nu på!