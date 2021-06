Test af kammerjunkere: Selv med bageriets dyre udgave i feltet er de billige fra Netto bedst

Kammerjunkere hører sammen med koldskål, som yin hører sammen med yang. Det mener de to testdommere, som Politiken har sat stævne for at tage temperaturen på seks forskellige udgaver af den tørre småkage.

»Det er sjovt, det forhold, man har til kammerjunkere. Er de ikke gode, gider man slet ikke have koldskålen. På den anden side er en koldskål uden kammerjunkere virkelig kedelig – det er som at drikke et glas mælk«, siger konditor Torben Bang. Og han ved, hvad han taler om, for han er selv opvokset i et hjem uden kammerjunkere:

»Min mor serverede tvebakker til koldskål. Men da vi først smagte koldskål med kammerjunkere i hos en ven, var der altså ikke nogen vej tilbage for mig og min bror«.