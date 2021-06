Jeg vil gerne bevare min muskelmasse også efter de 70. Skal jeg spise ekstra protein?

Karen: Jeg er en kvinde, der nærmer mig de 70 år. Jeg hørte for nylig en fysioterapeut tale om vigtigheden i at få trænet sine muskler, når man bliver ældre, så vi ikke mister for meget muskelmasse. Jeg synes, jeg holder mig i gang, men jeg vil jo gerne holde min muskelmasse så intakt som mulig i mange år endnu.

Fysioterapeuten fortalte, at de ældre, der spiser mest protein, har mindre tab af muskelmasse. Bør vi øge vores proteinindtag, når vi bliver ældre, og er det tilstrækkeligt bare at spise lidt mere proteinrig kost, eller skal man tage et tilskud?

Bente Klarlund Pedersen: Med alderen taber vi muskelmasse og har tiltagende behov for at dyrke styrketræning. Fysioterapeuten har ret i, at det er vigtigt at få protein nok, for ellers vil man miste muskelmasse, også selv om man træner.