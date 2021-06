Min træningsmakker og jeg er i tvivl: Er det bedst at træne eller spise først?

Peter: Jeg og min træningsmakker diskuterer, om det er bedst for fedtforbrændingen at træne på fastende hjerte eller efter et måltid et par timer før. Hvad siger du?

Bente Klarlund Pedersen: Det vigtigste er, at man træner, uanset hvornår man kan finde tid til det. Som svar på dit spørgsmål kan jeg henvise til en metaanalyse omfattende 27 studier og 273 personer, der konkluderer, at fedtforbrændingen under fysisk træning er højere, når man træner på fastende hjerte, end når man træner efter at have spist.

Når man træner, er der flere hundrede gener i musklerne, der bliver aktiveret. Der dannes såkaldt messenger-rna og nye proteiner, der f.eks. bidrager til at opbygge musklen, optage sukker og forbrænde fedt. Dette respons er særligt kraftigt, når man træner fastende eller med lavt glykogenindhold i musklerne, som man ser det, når man ikke har spist eller har spist kulhydratfattigt.