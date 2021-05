Coop om urin i kasser: »Det må ikke forekomme, og det beklager vi«

Sådan gjorde vi

Politiken modtog et tip om, at nogle chauffører hos Coop Mad og Nemlig.com brugte kasser og flasker som toilet – især når de leverede i København. Derefter spurgte vi chauffører og ansatte i de to virksomheder, om de kendte til fænomenet, hvilket de bekræftede. Vores kilder sendte interne beskeder, e-mails, billeder og anden dokumentation for, at der i flere tilfælde har været urin i returemballage. Herunder e-mails hvor Nemlig.com og Coop Mad selv bekræfter problemet og henstiller til, at chauffører ikke bruger kasser, flasker og poser som toilet.

Vi bad herefter om et interview med Fødevarestyrelsen, der vurderede forholdene så alvorlige, at de tog på kontrol hos Coop Mad og Mover få dage efter. Hos Nemlig.com havde Fødevarestyrelsen allerede planlagt et kontrolbesøg i en anden sag og medtog de nye oplysninger i forbindelse med denne kontrol. De tre besøg på virksomhedernes lagre og kontorer gav alle en glad smiley.

