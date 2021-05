Nemlig.com om urin i kasser: »Det kan ikke fastslås, at det er chaufføren, der har tisset i kassen«

Nemlig.com har ikke ønsket at stille op til mundtligt interview, men har sendt skriftlige citater:

»Hvis transportemballage benyttes til at urinere i, er det helt åbenbart, at der er tale om en bevidst handling for at skade arbejdsgiveren (vognmanden) og/eller dennes kunde (netforretningen), hvilket vil være udløst af en individuel uoverensstemmelse eller ønske om at drive en generel hetz.

Under alle omstændigheder siger det sig selv, at urinering i transportemballage, hvis det gøres af chaufføren, omgående vil medføre bortvisning og muligvis tillige politianmeldelse af den pågældende – også selv om varerne altid er selvstændigt indpakket i plastposer og derfor aldrig er i berøring med transportkasserne.