Ekspert om tis i emballage: »Det tyder på, at de godt er klar over, at der er et problem med at udføre arbejdet på almindelige vilkår«

Sagen kort

Urin i emballage

Politiken modtog et tip om, at nogle chauffører hos Coop Mad og Nemlig.com bruger kasser og flasker som toilet – især når de leverer i København. Vi spurgte chauffører og ansatte i virksomhederne, om de kendte til fænomenet, hvilket de bekræftede. Vores kilder sendte interne beskeder, e-mails, billeder og anden dokumentation for, at der i flere tilfælde har været urin i returemballage.

Læs den fulde historie og svarene fra Nemlig.com, Coop Mad og Mover her:

Nyhed: politiken.dk/8197478

Svar fra Coop Mad: politiken.dk/8227234

Svar fra Nemlig.com og Mover: politiken.dk/8228295

