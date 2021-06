Få svar i livechat: Hvad sker der med boligmarkedet? Stiger priserne? Skal jeg vente med at købe?

Det seneste år har budt på vilde prisstigninger på boliger i store dele af landet. Men holder priserne mon snart op med at stige? Skal man vente med at købe ny bolig? Og hvad skal man være opmærksom på som køber? Lennart Christensen, administrerende direktør for Købersmægler, sidder klar til at svare på læsernes spørgsmål.