Ekspert: Hvad afholder Nemlig.com fra at indgå en overenskomst for chaufførerne?

Chauffører, der kører med dagligvarer for Nemlig.com, skal have højere mindsteløn og feriepenge betalt af arbejdsgiver. Leveringsruterne skal planlægges bedre, så der bliver sat ekstra tid af til levering i etageejendomme og områder med tættere trafik.

Det lover Nemlig.com, der nu vil forbedre chaufførernes arbejdsforhold ved at indføre en række nye krav til de transportvirksomheder, som leverer dagligvarerne til selskabets kunder. Vognmændene skal fremover sørge for at afregne alle lovpligtige bidrag, ATP-pension og generelt sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne herunder løn under sygdom og barsel. Det skriver dagligvarevirksomheden i en pressemeddelelse, som også er sendt ud til alle kunder.

»Det ser ud til, at Nemlig.com tager et større ansvar for budene, og det er positivt. Men hvorfor ændre lige nu, og hvorfor kan vi ikke se, hvor meget lønnen er sat op?«, siger Marlene Spanger, som forsker i arbejdsmigration ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet.