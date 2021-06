Helsingørs borgere opdagede noget nyt om deres butikker, da corona hærgede

Ved cafebordene er der godt fyldt op, unge kvinder, mødre med barnevogne og midaldrende ægtepar går op og ned forbi strøggadens spraglede tøjstativer, et par piger får en kæk bemærkning fra fulderikkerne, som strategisk har placeret sig lige over for byens 200 år gamle butik Rasch Vin og Spiritus. Et svensk par i 60’erne stiler mod vinbutikken.

