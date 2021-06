EM-bold i dit fjernsyn: Særligt én af Danmarks kampe skal du være opmærksom på

Måske er du en af de heldige, der skal stå med kolde fadøl og klaphat i Parken, når Christian Eriksen og co. spiller deres hjemmekampe i EM i fodbold, hvor Danmark er en af værtsnationerne.

Men for alle os andre, der ikke nåede at få fingrene i en billet til festlighederne, eller som har fået annulleret dem på grund af det corona-begrænsede antal pladser, er der heldigvis gode muligheder for selv at skabe en fodboldfest hjemme i sofaen.

De fleste af Danmarks gruppekampe kan ses på DR, men Danmark-Belgien torsdag den 17. juni vises kun på betalingskanaler.