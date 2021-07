De 12 på båden sad ikke på kirkens bænkerækker, men fik alligevel sagt godt farvel

I coronapandemiens værste måneder skrev mange i dødsannoncer, at bisættelsen kun var for de nærmeste, og at der ville blive holdt en mindehøjtidelighed, når smittetal og forsamlingsloftet tillod det. En ekspert i sorg anbefaler, at man får sagt farvel, nu hvor det er muligt.