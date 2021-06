Ældre bliver tatoveret i stor stil

Fakta

Tatoveringer

Omkring 600.000 danskere har en eller flere tatoveringer, og hver dag kommer der nye tatoveringer til.

Blæk til tatovering og permanent makeup er kemiske blandinger, som indeholder pigmenter og forskellige hjælpestoffer. I tatoveringsprocessen lagres faste pigmentpartikler i huden, mens opløselige hjælpestoffer bliver transporteret rundt i kroppen. Med tiden nedbrydes pigmenterne på grund af sollys eller kroppens egne forsvarsmekanismer, hvilket kan føre til frigivelse og udsættelse for kemiske stoffer over tid. Nogle af disse stoffer vides eller mistænkes for at forårsage kræft og hudallergi.

Det er ikke tilladt at udføre tatovering på personer under 18 år. Det er heller ikke tilladt at lave tatoveringer i hoved eller ansigt, på halsen og på hænderne.

Kilde: Miljøstyrelsen samt tatoveringsloven

