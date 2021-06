Derfor kan nogle af os sove efter at have drukket en hel spand kaffe

Anne Marie: For et par dage siden var jeg på besøg på landet. Der blev ikke drukket alkohol til maden. Til gengæld blev der serveret aftenkaffe i stride strømme. Desværre måtte jeg takke nej, for det er stensikkert, at jeg ikke kan sove, hvis jeg har drukket kaffe efter klokken 16. Det stod klart, at nogle af gæsterne kunne drikke kaffe hver eneste aften og sove godt. Hvorfor er vi så forskellige?

Bente Klarlund Pedersen: Du har ret i, at der er betydelige individuelle forskelle på, om kaffen giver søvnløshed eller ej. Forklaringen er delvis genetisk, men andre faktorer spiller ind.