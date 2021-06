20-årige Jopsephine: Hvorfor får jeg ikke tømmermænd?

Josephine: Jeg er en pige på 20 år. Jeg er den eneste af mine venner, der ikke får tømmermænd, selv om jeg drikker præcis det samme som dem. Hvordan kan det være? Jeg har hørt, at tømmermænd bliver værre med alderen. Er det rigtigt, og kan jeg gøre noget for at undgå at få tømmermænd senere i mit liv?

Bente Klarlund Pedersen: Tømmermænd er betegnelsen for det ubehag, man kan mærke i hovedet og kroppen, i timerne efter man har drukket for meget alkohol. Typiske symptomer er kvalme, hovedpine og ondt i maven. Man kan føle sig svimmel, ryste, have hjertebanken, føle sig tung og træt og i det hele taget bare have det dårligt. Symptomerne skyldes især væskemangel, forgiftning med metanol og lavt blodsukker. Alkohol øger nemlig udskillelsen af vand fra kroppen. Man tisser mere væske, end man drikker. Man kan blive forgiftet med en række stoffer bl.a. metanol (træsprit), som findes i varierende mængde i næsten alle alkoholiske drikke. Det lave blodsukker skyldes, at stofskiftet forstyrres af alkoholen. Dertil kommer, at store mængder alkohol ofte betyder, at man sover mindre og spiser federe og mere usundt.

Det er meget individuelt, hvor let man får tømmermænd. Kvinder får oftere tømmermænd, men det er ikke udpræget aldersafhængigt. Måske får du færre tømmermænd, fordi du bevidst eller ubevidst følger disse råd til at forebygge tømmermænd: Sørg for ikke at drikke på tom mave. Drik fløde, før du begynder at drikke (så optages alkoholen langsommere i kroppen). Drik et glas vand, hver gang du drikker et glas alkohol, og drik to store glas vand, før du går i seng. Spis mad, der indeholder salt. Dagen derpå er det en god idé at tage en lur, gå en tur og få noget frisk luft.