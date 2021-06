Vaccinen gjorde mig til en zombie i to dage. Burde jeg lade være med at fortælle det?

Jeg havde troet, jeg ville blive helt utrolig rørt, når jeg blev vaccineret. Måske ligefrem græde og i hvert fald have lyst til at takke videnskaben.

Guderne – og læserne af disse klummer og alle, der har haft den fjerneste kontakt med mig det sidste halvandet år – skal vide, at jeg har hadet corona og alt, hvad det har ført med sig. At jeg har drømt om, at det holdt op og om at slippe skrækken for at blive smittet eller endnu være at smitte nogen.

Men jeg har opdaget, at det ikke er den eneste frygt, jeg har fået det sidste år. Jeg er blevet bekymret for, hvordan det, jeg fortæller, bruges i kampen mod det, jeg tror er rigtigt.