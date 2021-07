Ryges brevkasse: En sule blev reddet fra den visse død i en blå plastiksnor

Tove Kettner Heiberg: I sidste uge havde jeg og et vennepar en naturoplevelse ud over det sædvanlige. På stranden mellem Svinkløv og Grønne Strand fandt vi en sule, hvis næb, vinge og ben var viklet ind i en blå plastiksnor.

Den var levende og kæmpede forgæves for at komme fri. Min ven Arvid havde en sløv lommekniv og nærmede sig forsigtigt. Jeg trådte til og holdt fuglen, medens han fik næbbet fri, derefter vendte vi den forsigtigt og fik ben og vinge fri. Det tog cirka en halv time at få filet snorene over.