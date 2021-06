Kovending: Coop ansætter egne chauffører efter kritik

Coop Mad vil ansætte deres egne chauffører til at levere kundernes dagligvarer og give chaufførerne bedre løn og arbejdsforhold med en ny overenskomst. Det er meldingen fra Coops adm. direktør, Kræn Østergaard Nielsen, der ikke lægger skjul på, at de seneste måneders hårde kritik af chaufførers arbejdsforhold har spillet ind i beslutningen.

»Vi har selvfølgelig bemærket den pressedækning, der har været. Vi vil gerne gøre hverdagen nemmere, men det skal ikke være på bekostning af chaufførerne. Derfor vil vi sikre ordnede og trygge forhold for chaufførerne ved at gøre dem til Coop-ansatte og give dem en overenskomst«, siger Kræn Østergaard Nielsen.

De nye tiltag kommer, efter at Politiken i marts afdækkede kritisable arbejdsforhold blandt chaufførerne hos onlinesupermarkedet Nemlig.com, samt at chauffører, der leverer varer for Coop, oplever så stort et tidspres, at de benytter tom emballage som toilet.