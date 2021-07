Selv om meget kan klares med den rette påklædning, skal man ikke finde sig i alt

»Har I set, hvordan vejret bliver«, siger venner og familie bekymret og velmenende, når vi har sat os for at vandre tre dage fra Præstø mod Stevns, eller fra Helsingør nordpå langs kysten. Og det ville være løgn at sige, at vi ikke tjekker Yr og DMI flittigt for at se på vindretninger og regnforudsigelser før en tur.

Men som nybegyndere i kunsten at sætte en fod foran den anden kilometer efter kilometer vil vi gerne afsted, og hvis vi skal blive hjemme, hver gang en regnsky truer i det fjerne, sker der jo aldrig noget. Derfor trodser vi udsigten, tager rygsækkene på og går, gerne med ruten planlagt, så vi har vinden i ryggen.

Så er det, at man opdager noget forunderligt. Det, som i vejrappen lignede vand i massevis, er ofte overstået i en kort byge eller er en fin yr, som støvregn hedder på norsk (fun fact!). Det føles vederkvægende i ansigtet, mens vi tramper afsted.