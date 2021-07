»De siger, at vi er nødt til at plukke mere. Og hvis vi ikke gør det, bliver vi straffet med tre dage uden arbejde«

Billige jordbær året rundt i de danske supermarkeder har en pris. Ofte er bærrene plukket af migrantkvinder fra Østeuropa eller Marokko, som pukler under barske vilkår i Spanien for beholde jobbet og dermed muligheden for at blive i Spanien.