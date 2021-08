Færre unge har et fritidsjob, og det er et problem af flere grunde

Færre unge arbejder i fritiden. Især i sjællandske kommuner er der skruet ned for fritidsjobbene. Men alle unge bør lære at arbejde og tjene deres egne penge, lyder budskabet fra fagbevægelsen, der opfordrer forældrene til at skrue ned for forkælelsen.