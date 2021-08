I har indrettet varehuset, så man skal gå hele vejen igennem for at se alle varerne. Vil I gøre noget ved det eller blive ved med at pådutte folk varer?

»Man skal ikke glemme, at vi i Ikea mener, at sustainability shouldn’t be a luxury. Det skal ikke være premium at købe bæredygtigt. Tværtimod skal det være en mulighed for alle at handle bæredygtigt. Vi er for de mange. Det handler om at skabe et kredsløb for varerne i Danmark«, sige Johan Laurell, øverste chef for Ikea Danmark.