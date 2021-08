Det var et deprimerende resultat: App afslører mikroplastik på badeværelsets hylder

Der er problemer i verden, der er så store, at det næsten kan føles håbløst at tale om dem. Det er åbenlyst, at de ikke kan løses af et enkelt menneske eller land, og at de kræver fælles handling, og derfor kan det virke som meningsløst selvpineri at gå og tænke på dem i sin hverdag. Det er nok individuelt, hvilke problemer vi anser som mest uoverskuelige, men for mig er det klimaforandringer, antibiotikaresistens og mikroplastik.

Sidstnævnte bliver ofte omtalt i medierne, når en ny rapport viser, at mikroplastik er fundet endnu et sted, hvor vi frygtede, at det ville dukke op. Der er fundet mikroplastik i dyr, vores fødevarer og i vores kroppe. En rapport fra 2018 viste eksempelvis, at 100 pct. af alle afføringsprøver taget fra mennesker fra otte vidt forskellige lande indeholdt mikroplastik.