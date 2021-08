Hun indkalder til topmøde for at gøre det »pivfrækt« at spise planter

Men hvordan får man de to til at tale sammen, så ham eller hende i køkkenet ved præcis, hvad der faktisk er at lave mad med? Og hvordan får man talt sammen, så avleren ved, hvad kokken drømmer om? Og ikke bare ved det, men ved det mange måneder i forvejen, så frøene kan blive sået i rette tid? Hvordan får man de to mennesker til at arbejde sammen, så de kan lave endnu mere fristende mad, der kan give endnu flere lyst til at spise endnu flere planter, dyrket lige rundt om hjørnet eller i hvert fald lokalt?

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her