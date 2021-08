Konflikt stopper Nemlig.com-leveringer i kommuner og regioner

Konflikten mellem fagforeninger og onlinesupermarkedet Nemlig.com vokser. Fagforbundene FOA og Kost- og Ernæringsforbundet blev søndag en del af sympatikonflikten mod Nemlig.com, og det betyder, at flere tusinde ansatte i køkkenerne på landets bosteder, hospitaler og plejehjem nu vil nægte at modtage eller behandle varer, der bliver leveret fra Nemlig.com.

»De chauffører, som Nemlig.com bruger, har ikke overenskomst eller ordnede forhold, og det er ikke i orden. Vores medlemmer vil sørge for, at der bestilles varer fra andre leverandører, for eksempel andre onlinesupermarkeder, der har ordnede forhold. Det er ikke en konflikt, som borgerne kommer til at mærke, de får stadig deres mad, men vi håber, at det kan være med til at lægge et pres på Nemlig.com«, siger Ghita Parry, formand for Kost- og Ernæringsforbundet.

Forbundet har indtil videre varslet godt halvdelen af deres 8.500 medlemmer om at tilslutte sig sympatikonflikten mod Nemlig.com, men vil udvide antallet af varslede medlemmer, hvis det bliver nødvendigt.