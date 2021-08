Region Hovedstaden ønsker ikke længere at handle hos Nemlig.com. Det står klart efter, at regionsrådet mødtes tirsdag aften.

Her blev det vedtaget, at regionen vil understrege over for egne centre, opholdssteder og botilbud, at de skal undgå at handle hos leverandører, der ikke lever op til regionens indkøbspolitik samt arbejdsklausuler.

Indskærpelsen har til formål at stoppe regionens indkøb hos Nemlig.com fortæller Peter Westermann (SF), der har stillet forslaget.