»Det er sidste udkald«: Københavns Kommune mister tålmodigheden med Nemlig.coms ejer

Landets største kommune har mistet tålmodigheden med Nemlig.coms ejer og kræver øjeblikkelig forbedring af chaufførers løn- og arbejdsvilkår. Sådan lyder meldingen fra overborgmester Lars Weiss (S), der nu giver onlinesupermarkedet et ultimatum.

Kommunen undersøgte i foråret arbejdsforholdene hos Intervare, der er Nemlig.coms moderselskab, og her fandt de kritisable arbejdsforhold og systematisk underbetaling af chauffører. Intervare får nu frem til 3. september til at rette op på de kritisable arbejdsforhold og efterbetale chaufførerne den manglende løn, oplyser kommunen.

»Vi vil ikke acceptere, at mennesker, der løser opgaver for Københavns Kommune, bliver udnyttet til at arbejde under forhold, som er langt under standard på det danske arbejdsmarked og til en alt for lav løn. Det er sidste udkald for Intervare til at rette op på forholdene og give medarbejderne den løn, de har krav på«, siger overborgmester Lars Weiss (S) i en pressemeddelelse.