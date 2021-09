Rollemodeller som FCK's Mo er med til at gøre os alle mere tolerante

Ej, hvor ser de søde ud. De ligner Mo«.

Sådan tænkte jeg forleden, da jeg gik forbi en flok langlemmede sorte drenge, der gik, som drenge sidst i teenageårene går sammen og dasker til hinanden og griner og fylder mere, end de aner, fordi de er ved at indtage verden.

Jeg ved ikke, om jeg kunne være blevet irriteret på dem før, om jeg kunne være hoppet til side eller have tænkt, ’se jer dog for’, men jeg ved, at lige der havde jeg lyst til at give dem alle sammen et knus og indhylle dem i venlighed, så de kom godt ud i verden.