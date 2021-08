Håbløs skole-it: Eat og Aula er udviklet af folk med 15-tommers Dell-pc’er og andre alvorstyngede datamater

»Jeg fatter ikke det her. Jeg kan simpelthen ikke få det lort til at virke«, hvæsede min kæreste og kastede sin telefon over i sofaen til mig. Jeg er it- og teknologiansvarlig derhjemme og forventes at få styr på alting, der involverer nuller og ettaller.

Udfordringen var Københavns Kommunes Eat-ordning, en madordning, hvor man skal være ret så oppe på dupperne og hurtigt ud af starthullerne for at overhovedet at få mad.

Hvis man ikke i god tid får bestilt mad til sine to sultne poder for hele måneden, melder systemet ’alt udsolgt’. Uagtet at vi på kapitalistisk vis betaler med ægte penge, og de sådan set bare kunne lave noget mere mad som enhver anden markedsdreven biks.